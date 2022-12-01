الدولار على معدّلاته المرتفعة متخطّياً الـ41 ألفاً!

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرافين صباح اليوم الخميس 1\12\2022، 41150 ليرة للمبيع، و41050 ليرة للشراء.

وكان مصرف لبنان المركزي قد مدّد أمس العمل بالتعميم 161 حتى نهاية العام الجاري، على رغم الأخبار التي تم تداولها حول إمكانية وقف العمل بهذا التعميم بضغط من صندوق النقد الدولي.

في سياق متصل، كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الكتلة النقدية وصلت اليوم الى ٨٦ الف مليار ليرة بسبب طباعة العملة لدفع الاجور والنفقات الاخرى وهذا ادى الى التضخم الذي نشهده حالياً والذي تجاوز ٨٠٠٪؜ مشيراً انه مع البدء باعطاء موظفي القطاع العام الزيادة على الرواتب التي نصت عليه الموازنة والتي بلغت ضعفي الراتب ستزداد طباعة الليرة اللبنانية وبالتالي نحن امام المزيد من التضخم.

وعن البدائل رأى شمس الدين انها متوفرة وممكنة اولها تأمين التيار الكهربائي فعند تأمينه يتمكن المواطن من الاعتماد على الكهرباء من الدولة بدل المولدات الخاصة وبالتالي يحتاج الى اموال اقل لأنه وان ارتفعت كلفة كهرباء الدولة تبقى كلفته اقل من كلفة المولدات حوالي النصف وهذا امر مهم كي نخفف من الضغط على الرواتب والاجور فعند تأمين الكهرباء كأننا نعطي الموظف مليونين او ثلاثة ملايين شهرياً بعد استغنائه عن اشتراك المولد.