الدولار في السوق السوداء بـ (2500 ل. ل) اليوم الاثنين

رغم الانخفاض المؤقت الذي حظي به سعر صرف الدولار مساء الجمعة، إلا أنه عاود إلى الارتفاع لاحقا وبشكل يتزيد يوما بعد يوم.

و يبدو أن التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي، والمتعلق بتحديد سقف لسعر صرف العملات الأجنبية لدى الصرافين الشرعيين لا يتخطى 30% من السعر الرسمي الذي يحدده، أنتج ترددات منها، تفعيل السوق السوداء لصرف العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي.

ويتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الاثنين 09/03/2020، في السوق السوداء لدى الصرافين غير الشرعيين، ما بين 2400 ـ 2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميما لمؤسسات الصرافة بشان تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.