الدولار في السوق السوداء بلا استقرار.. والصرافون يشترون ولا يبيعون!

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حافظ سعر صرف الدولار قبل ظهر اليوم الأربعاء على ارتفاعه متراوحاً بين 8300 و8600 ليرة، علما ان العديد من الصرافين يرفضون بيع مبالغ بالدولار الا للمبالغ الصغيرة منها.

وكانت “مديرية العمليات النقدية” في مصرف لبنان حددت في النشرة اليومية لنهار الأربعاء 15 تموز سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان: 3,800 ليرة لبنانية، محافظا بذلك على استقرار منذ اسابيع.

بينما أعلنت “نقابة الصرافين” أن سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 15 تموز 2020 حصرا وبهامش متحرك هو بين:

الشراء بسعر 3850 كحد أدنى

البيع بشعر 3900 كحد أقصى.

هذا وقد شهد سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين تقلبات كبيرة صعوداً وهبوطاً حيث انحدر صباح الاحد ليلامس عتبة الـ5800 ليرة ليعود ويرتفع تدريحياً حتى لامس صباح الثلاثاء عتبة الـ9200 ليرة ثم ينخفض ظهراً ليلامس عتبة 7500 ليرة ثم عاد وارتفع مساء واقفل السعر متراوحاً بين 8300 الى 8600 ليرة لبنانية.