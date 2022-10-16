الدولار مستمرّ على معدلاته المرتفعة.. اليكم التفاصيل

لايزال سعر صرف الدولار يتأرجع على عتبة الـ 40 ألفاً، في حين يستمرّ على معدلاته المرتفعة.

وبعدما تخطّى الـ40 ألفاً مسجّلاً رقماً قياسيًّا جديداً، سجّل صباح اليوم الاحد 16\10\2022 39950 ليرة لبنانيّة للشراء و39900 ليرة لبنانيّة للمبيع.

ويترقب اللبنانيون اختيار رئيساً للبلاد بعد أن علن البرلمان اللبناني تأجيل جلساته لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس صباح اليوم، داعيا النواب إلى جلسة جديدة الخميس المقبل 20 تشرين الأول الجاري لتكرار المحاولة.

ويشهد سوق النقد في لبنان اضطرابا شديدا منذ عام 2019 بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ويعتبر أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، فيما بلغت معدلات البطالة مستوى قياسي عند نحو 30 %.