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الدولار يتأرجح.. كم سجّل صباحًا؟

منذ 33 دقيقة
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء، ما بين 48,200 ليرة للمبيع و48,300 ليرة للشراء.

هذا وأكد الدكتور باتريك مارديني في حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن اتجاه الدولار تصاعدي، مشيرا الى أن لا سقف لارتفاع الدولار مهما تم التداول بالارقام، وأضاف أن لا قعر لانهيار الليرة طالما نستمر بموضوع زيادة الكتلة النقدية.

كما رأى أن الليرة اللبنانية التي طبعت استعملت لكي يتم من خلالها شراء الدولار، ولفت الى أن مع بداية الازمة حتى اليوم كمية الليرة قد ضربت بعشرين، ولهذا السبب الليرة قد انهارت والدولار ارتفع.

مارديني كشف أن وتيرة ارتفاع الدولار متعلقة اليوم بوتيرة طبع الليرة اللبنانية، شارحاً أنه كلما زاد طبع الليرة كلما انهارت أكثر فأكثر، أي إذا استمر المصرف المركزي بطباعة الليرة سيزيد ارتفاع الدولار، واذا تم العكس، فيتوقف انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وشدد على ان كل الموضوع محكوم بالقرار الذي سيأخذه المصرف المركزي.

 

 

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