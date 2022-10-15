الدولار يتجاوز الـ 40 ألفًا

تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح السبت 15 تشرين الأول 40000 ليرة لبنانية للشراء، و40100 ليرة للبيع، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده السوق اللبنانية.

وتراوح سعر صرف الدولار، في السوق السوداء أمس ما بين ال 39,900 و الـ 40،000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بينما كان قد سجّل صباحاً ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويشهد سوق النقد في لبنان اضطرابًا شديدًا منذ عام 2019 بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ويُعتبر أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، فيما بلغت معدلات البطالة مستوى قياسيًا عند نحو 30 %.