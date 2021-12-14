الأربعاء 11 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 15 ديسمبر 2021 |
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الدولار يتجاوز عتبة الـ28 ألف.. والعين على الـ30 ألف قريباً

منذ 14 ساعة
سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا

سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا

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مع تقدم ساعات النهار، يستمر دولار السوق السوداء في التحليق بلا حسيب ولا رقيب وما من أحد يتطلع للأزمة التي يعيشها المواطن.

وسجل دولار السوق السوداء ظهر اليوم 28150 ليرة لبنانية للبيع و28100 ليرة لبنانية للشراء وهذا يعد رقم قياسي منذ بداية الأزمة وسط حديث عن أنه قد يصل الدولار إلى الـ30 ألف في وقت قريب.

أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار. احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.

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