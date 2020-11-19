الدولار يتخطى “حاجز” الـ8500 ليرة ويقترب من عتبة الـ9000 ليرة

يواصل الدولار “مسيرة” ارتفاعه، وبعد ان وصل سعر صرفه صباحاً في السوق السوداء ما بين 8120 و 8220 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بلغ ظهراً سعر صرفه بين 8450 للبيع و 8550 للشراء.

وكان اقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، على ارتفاع جديد تراوح ما بين 8100 ليرة و 8200 ليرة للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 19/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.