"الدولار" يتمسّك بأرقامه.. كم بلغ مساء؟

سجل دولار السوق السوداء مع أولى ساعات المساء تسعيرة تتراوح بين 91300 و91600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 91400 و91500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن سبب استقرار سعر صرف الدولار منذ ٢٢ آذار الماضي هو الآلية التي وضعها مصرف لبنان، والتي تحتوي على شقين، الأول شق نقدي مبني على منصة صيرفة والتعميم ١٦١، والثاني شق مالي قامت به وزارة المال والذي يتمثل بإجبار التجار بدفع الضرائب والرسوم الجمركية كاش وبالليرة اللبنانية وأيضاً دفع فواتير الكهرباء والاتصالات كاش وبالليرة اللبنانية، لافتًا إلى أن هذا الأمر أمّن سحب كمية هائلة من الكتلة النقدية بالليرة في الأسواق، وأدى إلى أن ننعم بهذا الاستقرار في سعر الصرف.