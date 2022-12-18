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الدولار يسجل مستويات قياسية

منذ 12 دقيقة
الدولار

الدولار

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يواصل دولار السوق السوداء تحليقه مسجلاً مستويات قياسية.

وسجل الدولار صباح اليوم الأحد 18/12/2022 44000 ليرة لبنانية للشراء و43900 ليرة لبنانية للبيع.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

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