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الدولار يصل إلى عتبة الـ١٢٠٠٠ ليرة في السوق السوداء!

13 - مارس - 2021
آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 5:13 مساءً
الدولار

الدولار

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وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 12000 ليرة للدولار الواحد في حال الشراء و11900 في حال البيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة  في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 11300 و11350 ليرة لكل دولار.

يأتي الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وتشهد مختلف المدن اللبنانية احتجاجات واسعة على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، وسط مخاوف شعبية من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم القدرة على تأمين أساسيات العيش، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستزادا سوءا في الأيام المقبلة.

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