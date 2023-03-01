الدولار يقترب من الـ90 ألفاً

لا يزال الدولار يحلق من دون رادع، بعدما ارتفع بشكل كبير في الساعات الاخيرة وهو بات على مشارف الـ90 الفا.

وسجل دولار السوق السوداء صباح اليوم 89500 مبيع و89000 شراء.

وكان وضع البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟