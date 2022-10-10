الدولار يلامس الـ 40 ألفاً.. اليكم التفاصيل

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين الإثنين 39600 ليرة مبيع و39550 ليرة شراء.

هذا ويُسجل دولار السوق السوداء ارتفاعاً تدريجياً منذ إعلان قرار إقفال المصارف على الأراضي اللبنانيّة كافة نتيجة عمليات الاقتحام ‏المتكرّرة التي تحصل مؤخراً، ممّا يعرّض الموظفين والعملاء إلى الخطر‎.‎

‎ ‎

وأكدت مصادر مصرفية رفيعة لـ”النهار” أنّ قرار الإقفال، الذي أُعلن عنه، لم يُتَّخذ في الاجتماع الذي عقدته جمعية المصارف، ولم ‏يكن ثمة اتجاه للإقفال، بيد أنّ التطوّرات المتسارعة، وخصوصاً في مدينة النبطية، حيث استمرّت عملية اقتحام “بنك ميد” إلى وقت ‏متأخّر، مع ما رافقها من حشود جماهيرية، أدّت إلى اقتناع أعضاء الجمعية أنّ الوضع لم يَعُد يحتمل، وتالياً ثمة خطر قد يقع ليس فقط ‏على الموظفين بل أيضاً على الزبائن‎.‎

لذا قرّرت الجمعية، وبعد التشاور بين أعضائها عبر “غروب واتساب” خاص بها، التوافق على “إقفال كافة فروع المصارف على ‏امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاض”.‎

أمّا عن فترة الإقفال، فأكدت المصادر لـ”النهار” أنّ القرار لم يُتَخذ بعد والأمور مرهونة بالتطورات‎.‎