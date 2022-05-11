الدولار يواصل ارتفاعه

على بُعد أيّام قليلة من الانتخابات النيابية يوم الاحد المقبل، لا يزال دولار السوق السوداء على ارتفاعه.

فقد سجّل الدولار صباح اليوم 27،075 ل.ل. شراء، و27،125 ل.ل. مبيع.

وتواصل الليرة اللبنانية تراجعها أمام الدولار الأمريكي وسط محاولات حكومية لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملة الوطنية التي فقدت 90% من قيمتها حتى الآن.

وتوصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد”، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.