"الدولار" يواصل تحليقه الجنونيّ.. ويتجاوز الـ 90 ألفًا

واصل سعر صرف الدولار تحليقه الجنوني مساء اليوم الأربعاء، حيث سجّل في السوق السوداء، ما بين 90,500 و91500 ليرة.

هذا ورأى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، في حديث لصوت بيروت انترناشونال، أنه لا يوجد سبب تقني لارتفاع سعر صرف الدولار المستمر والمتسارع، متسائلاً هل هذا الارتفاع هو محاولة سياسية لفرض أمر واقع على الأرض أم هو بسبب ارتفاع الطلب على الدولار عبر الحدود ومن أكثر من مصدر؟

وإذ أكد أن السوق الموازي هو سوق غير شفاف، رأى أن هناك مبالغ كبيرة تستخدم في هذه السوق هي التي تحرك سعر الصرف وليس المواطنون الأفراد، مؤكدًا أن هناك جهات ليس من مصلحتها أن يتراجع سعر صرف الدولار .

وردًا على سؤال حول سبب استمرار سعر صرف الدولار بالارتفاع، أشار غبريل إلى أنّ أسباب جذور الأزمة التي أدت إلى ظهور السوق الموازي لم تعالج بعد، مشيرًا إلى أنّه كان يجب على الدولة منذ ظهور هذا السوق في أيلول ٢٠١٩، اتخاذ الاجراءات اللازمة كتطبيق الكابيتال كونترول.