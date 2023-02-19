الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يواصل تراجعه... فكم بلغ؟

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2023 11:08 صباحًا
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

A A A
طباعة المقال

يواصل دولار السوق السوداء تراجعه بعدما تراجع أمس أيضاً.

وسجل صباح اليوم الأحد 19/2/2023 78000 ليرة لبنانية للشراء و77800 ليرة لبنانية للبيع.

وكان علم موقع mtv أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل مصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه.

وتشير المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر الإثنين المقبل لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

على صعيدٍ موازٍ، عُلم أنّ المساعي لفكّ إضراب المصارف بلغت مرحلة متقدّمة، ويتوقّع أن تعود الى العمل بشكلٍ طبيعي الأسبوع المقبل.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف منفّذ جريمة جلّ الديب
    مروّج مخدّرات ينشط في عدة مناطق ضمن محافظة جبل لبنان وقع في قبضة الأمن
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة
    البطريرك الراعي
    الراعي: حوّلتم عرس لبنان إلى مأتم كبير... ارفعوا أيديكم عنه!

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    شعار شكة آبل
    بالصور.. شاهد أولى التسريبات لهاتف آيفون 15 برو
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟