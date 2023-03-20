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"الدولار" يواصل مساره صعودًا.. كم بلغ مساءً؟

منذ ساعتين
الدولار

الدولار

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واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنونيّ مساء اليوم، وسجّل ما بين 120700 ليرة و121200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

يشار إلى أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر كان قد حذر في وقت سابق من أنّ الوضع الحالي يعد من أصعب الأزمات الاقتصادية في لبنان، مؤكدًا أنّ الحل يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد.

وأضاف أنّ لبنان يحتاج خطة تعاف اقتصادية صحيحة تنعش البلد وتخرجه من أزمته الحالية، مؤكدًا أن العملة اللبنانية تتدهور بشكل هستيري، حيث ارتفع سعر الدولار خلال العام الحالي من شهر لآخر بنحو 100%، بينما ارتفع خلال العام الماضي بأكمله 35%.

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