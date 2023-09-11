الدولة على المحكّ.. البيسري يُحذّر من "أزمة مستنزفة" في عين الحلوة

أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أننا “لن نقف مكتوفي الأيدي من جرّاء ما يحصل في مخيم عين الحلوة”، مشددًا على أنّ “هذه أرض تخضع للسيادة اللبنانية وهذا السلاح يحظى بغطاء من السلطات اللبنانية، وما يحصل خطير جدًا”، محذّرًا من أنّه إذا تمدّد الوضع فسيتحول إلى أزمة مُستنزفة، والوضع في لبنان لا ينقصه أزمات.

كما أكد البيسري، في حديث لـ”الجمهورية” أنّ “لدينا وسائل عدة لمكافحة هذا التفلت، والأولوية حاليًا لوقف إطلاق النار ضمن خطة مدروسة يلتزم بها الطرفان”، مشيرًا إلى أنّ موضوع تسليم المطلوبين الفلسطينيين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي مَن تعطي مهلة وتتصرف في حال عدم التسليم، كما أن المجموعات الإسلامية لا يحق لها أن تستبيح أمن المخيم وأمن صيدا والجوار وتتحول إلى مأوى لكل إرهابي أو داعشي، مهما كانت جنسيته، ولا “فتح” يحق لها أن تحلّ مكان الدولة”.

ونبّه اللواء البيسري إلى أنّ ما يجري في عين الحلوة وضعَ الدولة على المحكّ، وقال :”إمّا أن تثبت أنها دولة فعليًا وإمّا أن تسقط في هذا الامتحان”.