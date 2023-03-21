الدولرة الشاملة لأسعار المحروقات.. والقرار النهائي غداً

صدر عن نقابة أصحاب المحطات في لبنان البيان الآتي:

“عقدت نقابة أصحاب المحطات وموزّعو المحروقات اجتماعاً موسعا طارئا برئاسة أمين السر حسن جعفر، بعد الانهيار الهيستيري لسعر صرف الدولار الاميركي ونظراً للخسائر التي يتعرض لها قطاع المحطات حالياً.

وشعوراً منا بالمسؤولية تجاه المواطنين لتأمين المحروقات التي هي مادة أساسية وضرورية في الدورة الاقتصادية، ولعدم قدرتنا على الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبعد الوعود المتكررة من قبل وزارة الطاقة والمياه لإصدار جدول تركيب الاسعار كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

لذلك، قرّر المجتمعون بالاجماع مطالبة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة أمين سلام وجميع المعنيين الحريصين على المصلحة العامة لتسعير صفيحة البنزين بالدولار الاميركي بما أننا ندفع ثمن الصفيحة للشركات المستوردة بالدولار.

وسيتخذ قرار نهائي غداً عند الساعة التاسعة صباحاً بعد اجتماع مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس والمعنيين بالقطاع لاتخاذ القرار المناسب، وهو البيع والتسعير بالدولار، على أن يعلن بشكل واضح سعر الصرف اليومي في المحطات”.