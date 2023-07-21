الدويهي: على نواب الحاكم التصدّي لتصحيح الأوضاع بإنتظار تعيين حاكم

غرّد النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على “تويتر”: “يحاول نواب حاكم مصرف لبنان الهروب من المسؤولية. فيضعون شروطاً تعجيزيية ويهدّدون بالاستقالة. الأجدى هو تصديهم للمهمة بعد رحيل رياض سلامة بتطبيق قانون النقد والتسليف. أما طلبهم الحماية من السياسيين فلا يعبّر إلا عن عجزهم وضعفهم، فضلاً عن استخدامهم في أجندات خفية لمن عينهم بالتحاصص”.

وأضاف: “قانون النقد والتسليف واضح في المادة 25 لجهة استلام النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم عند شغور الموقع، ولجهة اطلاع المجلس المركزي مجتمعاً بتطبيق السياسة النقدية المستقلة تماماً عن السياسة المالية التي على عاتق الحكومة وليس البنك المركزي. وبالفصل بين السياستين يبدأ الإصلاح. لم نسمع من نواب الحاكم اعتراضات علنية على ما قام به رياض سلامة، ويأتون اليوم لينفضوا أيديهم من مرحلة كانوا فيها في مواقع المسؤولية، وهذا مرفوض تماماً. عليهم التصدي لتصحيح الأوضاع في هذه المرحلة الانتقالية بانتظار تعيين حاكم، وإلا فهم شركاء المنظومة في تضييع المسؤوليات وتمييعها”.