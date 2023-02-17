"الديمقراطي اللبناني": للالتفاف حول المؤسسة العسكرية

توجه الحزب الديمقراطي اللبناني بالتعازي الحارة من المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً ورتباءً وأفراداً ومن ذوي الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا بالأمس خلال مواجهات في بلدة حورتعلا في منطقة البقاع.

واعتبر في بيان صادر عن مديرية الإعلام، أنّه “رغم الظروف العصيبة التي تصيب وطننا لا زالت المؤسسة العسكرية تقدم التضحيات دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن، وها هي اليوم تزف ثلاثة من أبطالها في سبيل الواجب، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحمي وطننا لبنان وشعبه”.

ودعا الحزب جميع الأفرقاء للالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية كافة، والعمل على تهدئة النفوس والحفاظ على السّلم الأهلي، كما الاستعجال في انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة أصيلة قادرة على مواكبة المرحلة واتخاذ القرارات الاصلاحية اللازمة.