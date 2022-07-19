الرأس المدبر لشبكة ترويج مخدرات في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الاتي:

“في سياق المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الناشطين في عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية التي نفذتها دوريات من الشعبة لكشف هويات وملاحقة أفراد شبكات الإتجار والترويج، تم تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات ترويج المخدرات في منطقة المتن، ويدعى: ب. ش. (من مواليد عام 1988، سوري) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف، ومذكرة القاء قبض بالجرم ذاته.

وقد تبين أنه قد توارى عن الأنظار، واختبأ في إحدى البلدات البقاعية.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

بتاريخ 14-7-2022، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان وجوده، في بلدة جديتا، حيث نفذت الدورية كمينا محكما وأوقفته.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة المتن، وأنه توارى عن الأنظار في خلال الفترة الأخيرة، بعد حملة التوقيفات التي قامت بها شعبة المعلومات والتي استهدفت أفراد الشبكات التي كان يديرها.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.