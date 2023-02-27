الرأس المدبر لعملية سرقة محل لتحويل الأموال في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

بتاريخ 15-2-2023 وفي محلة بزبينا – قضاء عكار، أقدم مجهولون ملثمون وفي حوزتهم أسلحة حربية على الدخول إلى محل لتحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخله مبلغا ماليا قدر بحوالى 9,000 دولار أميركي و20 مليون ليرة لبنانية بالإضافة الى 25 هاتفا خلويا، وأثناء فرارهم أقدموا على إطلاق عيارين ناريين من أسلحتهم.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية الرأس المدبر لعملية السرقة، ويدعى: ع.ه. (مواليد عام 2002، لبناني)

بتاريخ 16-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة البرج أسفر عن توقيفه، وبتفيش منزله ضبطت السلاح الحربي الذي استخدمه في عملية السرقة، وهو نوع كلاشينكوف مع ممشط و12 طلقة صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع آخرين بتنفيذ عملية سرقة محل تحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع في محلة بزبينا، وأنهم أثناء خروجهم من المحل تفاجأوا بسيارة توقفت أمامهم فأقدموا على إطلاق النار، واتجهوا بعدها إلى منزل أحدهم وقاموا بتقاسم الأموال والهواتف الخلوية في ما بينهم.

تم استرجاع قسم من الأموال والهواتف الخلوية، وسُلِمَت إلى صاحبها.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.