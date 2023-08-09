الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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الرأس المدبّر لأخطر عصابات سرقة الدّراجات الآليّة.. في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
توقيف - سرقة

توقيف - سرقة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة التي تقوم بها ​قوى الأمن الدّاخلي​ لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ من توقيف عددٍ كبير من المتورّطين، وتبيّن من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين بهذه الجرائم أنّ الرأس المدبّر لتلك العمليات، هو المدعو: ع. ك. ح. (مواليد عام 1971، لبناني) ويُعتبر من أخطر المطلوبين للقضاء ومن أصحاب السّوابق بجرائم تأليف عصابات سرقة وسلب وتجارة ​مخدّرات​ وغيرها، ويوجد بحقّه /5/ مذكرات عدلية بجرائم سرقة وتأليف عصابات إجرامية. وهو يترأس عصابة لسرقة الدّراجات الآليّة من مختلف المناطق في محافظتي بيروت و​جبل لبنان​. وقد تمكّنت شعبة المعلومات، في أوقاتٍ سابقة وتباعًا، من توقيف جميع أفراد عصابته، بينما توارى عن الأنظار”.

وأشارت إلى أنه “بتاريخ 01/08/2023، وبعد أن تم تكليف القوّة الخاصّة التابعة للشّعبة للعمل على توقيفه، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت من تحديد مكان وجوده بمنزله في محلّة الليلكي – الضّاحية الجنوبية”، لافتة إلى أنه “على إثر ذلك، تم وضع خطّة محكمة لمداهمة المنزل والحؤول دون فرار المطلوب، وبعملية خاطفة تمكّنت من توقيفه”.

وكشفت أنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تورّطه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأنه ترّأس لهذه الغاية عصابات عدّة، كانت شعبة المعلومات قد أوقفت أفرادها سابقا. كما اعترف بتهريب الدّراجات المسروقة الى الأراضي السّورية، حيث يتم بيعها”، موضحة أن “المقتضى القانوني أجري بحقّه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.

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