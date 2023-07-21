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الرأس المدبّر لشبكة تهريب أشخاص في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتعزيز التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظّمة، تمكّن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع انتربول “مدريد”، من إماطة اللثام عن شبكة تهريب أشخاص تمتدّ من لبنان إلى أميركا الجنوبية ومن بعدها إلى أوروبا، حيث جرى تحديد هويات أعضائها المنتشرين في مختلف الدول، وتم توقيف الحلقة اللبنانية وهو المدعو:

ع. ع. (من مواليد عام 1974، فلسطيني الجنسية) الملقّب بـ”النابلسي”.
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهريب العديد من الأشخاص من لبنان إلى أوروبا عبر أميركا الجنوبية لقاء مبلغ 10،000 دولار أميركي عن كل شخص، نصف المبلغ يُدفَع في لبنان والنصف الآخر في أميركا الجنوبية. وضُبِطَ معه 60 مستندًا ثبوتيًّا لأشخاص تم تهريبهم إلى أوروبا.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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