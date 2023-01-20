"الرأس المدبّر" لعصابة سرقة أسلاك كهربائيّة في قبضة "المعلومات"

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة عصابات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط بعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية في الشمال، ومن بينهم الرأس المدبر للعصابة، وهو المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)، أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 14/1/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تم رصد المذكور على متن سيارة مرسيدس لون أزرق في محلة سهل منيارة، حيث تم نصب مكمن محكم نتج عنه توقيفه، وضبط السيارة.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط حوالي /400/ متر من الأسلاك النحاسية، ومقصّ ضغط كبير، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخرين بسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة، وأن الاسلاك المضبوطة بحوزته مسروقة.

تم تسليم الأسلاك الكهربائية إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتم حجز السيّارة التّي كان على متنها. فيما أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة.