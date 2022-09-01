الرأس المدبّر لعملية تهريب في المطار في قبضة الأمن

صدر عــــن المديريـّة العامّـة لقـــوى الأمــن الدّاخلي- شعبـة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي:
“في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة إحدى المسافرات التي كانت تخبّئ /2/ كلغ من مادة حشيشة الكيف في جسمها.
من خلال التحريات المكثّفة التي أجراها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تم تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب وهو المدعو:
– م. أ. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية)
بتاريخ 21-08-2022 وبعد عمليات الرصد والمتابعة، جرى تحديد مكان الشقة التي يستخدمها الأخير في محلة بشامون، حيث قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمتها ومن توقيفه بداخلها. بتفتيشه والشقة، عُثِرَ على:
– /43/غ من الماريجوانا
– /100/غ من مادة “الدوخة” المخدِّرَة
– كمية من حشيشة الكيف
– هاتف خلوي، /3/ جوازات سفر، ورخصة سوق قطرية.
أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.