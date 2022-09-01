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الرأس المدبّر لعملية تهريب في المطار في قبضة الأمن

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2022 5:56 مساءً
توقيف

توقيف

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صدر عــــن المديريـّة العامّـة لقـــوى الأمــن الدّاخلي- شعبـة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي:

“في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة إحدى المسافرات التي كانت تخبّئ /2/ كلغ من مادة حشيشة الكيف في جسمها.

من خلال التحريات المكثّفة التي أجراها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تم تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب وهو المدعو:
– م. أ. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية)

بتاريخ 21-08-2022 وبعد عمليات الرصد والمتابعة، جرى تحديد مكان الشقة التي يستخدمها الأخير في محلة بشامون، حيث قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمتها ومن توقيفه بداخلها. بتفتيشه والشقة، عُثِرَ على:

– /43/غ من الماريجوانا
– /100/غ من مادة “الدوخة” المخدِّرَة
– كمية من حشيشة الكيف
– هاتف خلوي، /3/ جوازات سفر، ورخصة سوق قطرية.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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