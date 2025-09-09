الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
الرأس المُدبّر لإحدى عصابات تسهيل أعمال الدعارة بقبضة قوى الأمن

منذ ساعتين
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترؤس عصابة تنشط في تسهيل أعمال الدّعارة.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تبيّن أنّ المشتبه به يُدعى:
ع. ن. (مواليد العام 1992، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في هذا المجال.
بتاريخ 25-8-2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، بعمليّة نوعيّة، من توقيفه في مدينة عاليه، أثناء انتقاله على متن سيارة من نوع “ميتسوبيشي” لون أسود، جرى ضبطها.
بتفتيشه والسّيّارة، عُثر بحوزته على مسدّس حربي مع مماشط وطلقات، وبندقيّة كلاشينكوف، ومبلغ مالي، و23 هاتفًا خلويًّا مزوّدًا بشرائح اتّصال، إضافةً إلى مستندات وأوراق ثبوتيّة تعود لعددٍ من الفتيات، وبطاقة هويّة مزوّرة، ولوحات سيّارات.

بالتّحقيق معه، اعترف بأنّه يترأس عصابة لتسهيل أعمال الدّعارة، وبأنّ الهواتف الخلويّة المضبوطة تُستخدم لإنشاء حسابات وهميّة على مواقع التّواصل بهدف استقطاب الزّبائن، وأنّ الأوراق الثبوتيّة تعود لفتيات سبق أن عملن معه، وأنّه لجأ إلى تزوير بطاقة هويّة بعد فقدانه بطاقة هويّته الأصليّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

