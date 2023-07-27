الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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الرئاسة أمام حائط مسدود.. واقتراح لودريان "اجتماع عمل لا حوار"

منذ ساعة واحدة
الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان

الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان

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وفق معطيات مصادر واسعة الاطلاع أدلت بها لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال أمام من التقاهم أمس، إن موضوع الاستحقاق الرئاسي أمام حائط مسدود. لذلك اقترح كأحد المخارج للانسداد دعوة الأفرقاء إلى اجتماع عمل وليس إلى حوار، مرجحًا بداية أيلول لانعقاده، من دون أن يذكر تاريخاً أو مكاناً محددين.

وفي السياق عينه، أفادت معلومات أنّ الموفد الفرنسي لمس من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه فتح الباب أمام مرشح جديد غير سليمان فرنجية، مرشح فريق الممانعة الحالي، وأن الجانب القطري في الاجتماع الأخير للجنة الخماسية أبدى الاستعداد للبحث في حل للاستحقاق الرئاسي.

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