الرئاسة لما بعد أيلول.. هل من تنسيق "تحت الطاولة" لتعيين حاكم المركزي؟

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام إلى أنّه “حتى الساعة، وكما يقول “حزب الله”، فهو لا زال على موقفه السابق بعدم المشاركة بأي جلسة حكومية فيها تعيينات، وخصوصًا تعيينات بهذه الأهمية، فتعيين حاكم مصرف لبنان هو بأهمية موقع رئاسة الجمهورية من حيث الصلاحيات”.

إذًا هناك تنسيق بين “التيار” و”الحزب”؟، يلفت درغام في حديث عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أنّه “ليس خافيًا على أحد أننا على تواصل، فنحن عدنا إلى حوار وحوار جدي، ومناقشة المسائل الخلافية وأهم هذه المسائل هو موضوع الشراكة الوطنية، وأعتقد أنّ موضوع حاكم مصرف لبنان يدخل في صلب هذه الشراكة، إذًا طالما هناك حوار بيننا فمن الطبيعي طرح هذا الموضوع”.

في حال تمّ تعيين حاكم لمصرف لبنان اليوم، يؤكّد أنّ “التيار سيقف بوجه هذا القرار”.

وفي السياق، يخشى درغام “من أنْ يكون هناك تنسيق من تحت الطاولة مع بعض الأفرقاء المسيحيين لتمرير التعيين”.

وعلى صعيد الملفّ الرئاسي، يرى أنّ “الملفّ جمِّد لما بعد أيلول”.