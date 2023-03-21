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الرئاسة "مكربجة".. وورقة "المليون" على طاولة المجلس!

منذ 43 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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وسط الأجواء الملبّدة بسموم الغلاء الفاحش وتعثّر الجهود الآيلة لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب التأزم السياسي القائم، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد يوم الإثنين المقبل، والتحضير لجدول الأعمال انطلاقاً من الاقتراح المقدّم من النائب ميشال ضاهر، ويتضمّن بندين أساسين يتعلّقان بالبت بالانتخابات البلدية وتعديل قانون النقد والتسليف بما يسمح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية من الفئات الكبيرة، على أن تضاف إلى الجلسة بنود أخرى محالة بصفة معجل مكرّر يقتضي طرحها وفق النظام الداخلي للمجلس.

في هذا السياق، أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديث لـ”الأنباء”، إلى وجود حلحلة قد تسمح بعقد جلسة تشريعية، وهذا الأمر يتقرّر في اجتماع هيئة مكتب المجلس، لافتًا إلى وجود اقتراحات مقدّمة تستدعي إقرارها، من بينها البت في موضوع الانتخابات البلدية لأن لا يجوز أن تبقى أمور البلديات على ما هي عليه، أمّا الموضوع الآخر فيتعلّق بطباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة ومواضيع أخرى تتعلّق ببعض القروض وضمان الشيخوخة، مشيرًا إلى وجود مؤشرات قد تسمح بعقد الجلسة بعد أن ينظم جدول الأعمال من قبل هيئة مكتب المجلس، واصفاً هذه البنود بالملحة.

وفي الملف الرئاسي، اعتبر موسى أن الأمور في هذا الملف ما زالت “مكربجة” وليس هناك أي تطور إيجابي.

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