الرئاسة والنزوح السوري محور لقاءات بو حبيب في نيويورك

لليوم الثاني على التوالي، واصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب لقاءاته على هامش أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اجتمع مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر، وبحث معه في كيفية إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، وضرورة إيجاد حل مستدام للنزوح السوري.

كما شارك بو حبيب في أعمال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء.

كذلك اجتمع مع نائب وزير خارجية أرمينيا فاهي فيغوريان الذي وضعه في أجواء الأعمال الحربية الأخيرة في إقليم ناغورني قرة باغ، حيث أسف بو حبيب لـ”تجدد هذه الأعمال”، وأدان “استهداف المدنيين والأبرياء العزل”.

والتقى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – الأونيسكو أودري أزولي، التي وضعته في أجواء المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان، وطلب منها الوزير بو حبيب دعم قطاع التربية والتعليم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها.