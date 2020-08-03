الرئيسان عون ودياب وقّعا مرسوم قبول استقالة الوزير حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين

عون - دياب
عون - دياب

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وقّع الرئيسان ميشال عون وحسان دياب مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين.

وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية المراسيم بعد توقيعها قائلا: قبلت استقالة حتي وعيّن شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.

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