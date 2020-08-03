الرئيسان عون ودياب وقّعا مرسوم قبول استقالة الوزير حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين في أغسطس 3, 2020عون - دياب مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراكوقّع الرئيسان ميشال عون وحسان دياب مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين.وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية المراسيم بعد توقيعها قائلا: قبلت استقالة حتي وعيّن شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار