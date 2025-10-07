الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
الرئيس سلام يهنّئ العناني بانتخابه مديرًا عامًا لليونسكو

منذ 3 دقائق
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالًا هاتفيًا بالدكتور خالد العناني، هنّأه فيه على انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.

كما هنّأ جمهورية مصر العربية على هذا الإنجاز المستحق، باعتباره أول عربي يتولّى هذا المنصب الرفيع.

وتمنّى الرئيس سلام للدكتور العناني التوفيق في مهامه على رأس المنظمة، مؤكّدًا حرص لبنان على استمرار التعاون الوثيق مع اليونسكو في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية، سواء عبر الحكومة من بيروت أو من خلال البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة في باريس.

