الرئيس الإيراني: إيران لم تسع أبدا ولن تسعى الى صنع قنبلة نووية

منذ ساعة واحدة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. رويترز

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران في يونيو كانت خيانة جسيمة للدبلوماسية، مشدداً على أن “إيران لم تسع مطلقا ولن تسعى أبدا إلى بناء قنبلة نووية”، رافضا اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.

وقال بزشكيان في نيويورك: “أعلن هنا، مرة جديدة، أمام هذه الجمعية، أن إيران لم تسع أبدا ولن تسعى الى صنع قنبلة نووية. لا نريد أسلحة نووية”.

جاء ذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انتقد رئيس إيران الأوضاع في العالم من “الإبادة في غزة” إلى “الهجمات الإسرائيلية على إيران”، وذلك قبل أيام فقط من احتمال إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب طموحاتها النووية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن “الأمن لا يتحقق عبر القوة وإنما من خلال بناء الثقة”، وأن “على الأمم المتحدة إعادة الثقة في القانون الدولي”.

    المصدر :
  • وكالات

