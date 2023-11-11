الرئيس الإيراني: حزب الله مستقل بالقرار ولا يتلقى أوامره من طهران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن إجراءات حزب الله جنوبي لبنان مبنية على الحكمة والعقلانية والردع لمنع العدوان.
وأضاف الرئيس الإيراني أن حزب الله مستقل بالقرار والعمل ولا يتلقى الأوامر من طهران.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أشار خلال كلمة ألقاها في القمة العربيّة الإسلامية في الرياض إلى أن “ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رقم 1701″.
وأوضح:” لقد بادرت شخصيًّا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية ووجَّهْتُ التحذيراتِ من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان ومنه إلى المنطقة”.
وأكد أن: “خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
ولفت إلى أن: “شعبنا هو شعب ما رَضِي ولن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه وعلى المدنيين من أبنائه وبخاصة الأطفال والنساء”.
وقال: نُجدّد اليوم أمامكم التزام لبنان الشرعية الدولية لا سيما القرار 1701 ونُشدّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مندرجاته وإلزامها بوقف استفزازاتها وعدوانها على وطننا”.
وأضاف: “ما الوهنُ البادي على بنية دولتنا إلا بسبب وقوعِها على هذا الفالق الزلزالي الذي أدّى بها إلى الإيغالِ في الفراغ والتفريغ”.