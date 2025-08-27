الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد رغبة دمشق في فتح صفحة جديدة مع لبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن “دمشق لا تريد التحكم في لبنان ولا التنظير عليه”، مشدداً على رغبة سوريا في فتح “صفحة جديدة بيضاء” في العلاقات بين البلدين.

وفي لقاء وُصف بالاستثنائي مع وفد إعلامي عربي في دمشق، قال الشرع إن “لبنان عانى من السياسات السورية خلال حكم الأسدين”، مؤكداً أنه لم يكن يرغب في أن يفهم اللبنانيون أن “سوريا الجديدة تسعى للهيمنة على لبنان”.

وأضاف الشرع: “لقد تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات حزب الله على سوريا، وحاولت الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية”، مشيراً إلى أن إطلاق مواقف انفعالية كان من شأنه “إشعال الساحة اللبنانية”، لكنه تجنّب ذلك.

وعن إيران، اعتبر الرئيس السوري أن “طهران خسرت المحور كاملاً بخسارتها لدمشق، وهي تسعى للعودة بطريقة أو بأخرى”.

وأوضح أن “سوريا تأثرت سلباً بالوضع اللبناني خلال السنوات الماضية”، لكنه شدد على أن “المستقبل الأفضل يقوم على الاستقرار الاقتصادي المشترك، بحيث يستفيد لبنان من النهضة السورية المقبلة”، محذراً من أن “لبنان سيخسر إذا لم ينخرط بهذا المسار”.

كما رأى الشرع أن “الاستثمار في الانقسام السياسي والطائفي داخل لبنان خطأ جسيم”، مؤكداً أن المطلوب “خروج لبنان من النزاعات السياسية والأدلجة، في ظل محاولات أطراف خارجية فرض حلول لا يمكن للبنان تحمّلها”.