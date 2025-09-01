الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
الرئيس الفلسطيني: اتفقت مع الرئيس عون على سحب كل سلاح المخيمات

منذ ساعة واحدة
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنّ “الحديث عن سحب سلاح المخيمات في لبنان بدأ منذ 15 عاماً، وهذا السلاح أدّى غرضه عام 1969 ولا دور له الآن”.

وأضاف عباس في حديث لـ”العربية”: “سحب سلاح المخيمات الفلسطينية مقدّمة لحماية لبنان، واتفقت مع الرئيس جوزاف عون على سحب كل السلاح”، مشدّداً على “أنّنا مصمّمون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان”.

كما أكّد: “لن أكون سبباً في تعطيل مشروع الدولة اللبنانية، وأريد علاقة طبيعية مع لبنان وأن يحافظ على وحدته وأمنه”.

واشار عباس الى ان ” السلاح الفلسطيني سيبقى أمانة لدى الدولة اللبنانية”.

