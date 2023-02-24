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الرئيس القبرصيّ يوجّه رسالة للراعي: سأكون المدافع الأول عن لبنان

منذ 37 دقيقة
رسالة شفويّة من الرئيس القبرصي إلى البطريرك الراعي

رسالة شفويّة من الرئيس القبرصي إلى البطريرك الراعي

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حمّل الرئيس القبرصي المنتخب نيكوس كريستودوليدس، وفدًا من الرابطة المارونية في لبنان تقدّمه السفير خليل كرم، رسالة شفويّة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أكد له فيها أنه سيكون المدافع الأول عن لبنان في الاتحاد الأوروبي وفي المحافل الدولية.

الرئيس القبرصي المنتخب الذي يتّسلم مهماته الدستورية في الأول من آذار المقبل، شدد للوفد الماروني على وجوب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وقبرص، معربًا عن أمله في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لينتظم عمل المؤسسات الدستورية، ومشيرًا إلى أن هذا الأمر يحفز المجتمع الدولي على مساعدة لبنان. وتم الاتفاق على أن يكون النائب الماروني في البرلمان القبرصي جون موسى، هو صلة الوصل بين الرئاسة القبرصية والرابطة المارونية.

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