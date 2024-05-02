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الرئيس القبرصي: الوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس (رويترز)

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أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس من السراي الحكومي عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود.

وأضاف خريستودوليدس “نقوم اليوم بخطوة مهمة من أجل شعب لبنان كي نعالج بشكل أفضل التحديات المشتركة”.

وأردف قائلاً “نتفهم بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان والأزمة طويلة الأمد في سوريا قد ضخّمت العواقب السلبية على لبنان وشعبه”.

وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي يقول عبر هذه الزيارة إنه سيستمر في التواجد إلى جانب لبنان ونحن نقوم بخطوة مهمة لجعل لبنان أقوى”.

ولفت خريستودوليدس إلى أن “ندرك الضغوطات الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان والوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “سنستمرّ في دعم الجهود لانتخاب رئيس جديد ولبنان المستقرّ والمزدهر ضروريّ لكل منطقة شرق المتوسّط وللاتحاد الأوروبي”.

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