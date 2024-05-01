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الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية غداً في لبنان.. كيف ستكون الزيارة؟

منذ 39 دقيقة
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يقوم رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية  أورسولا فون دير لاين بزيارة الى لبنان يوم غد الخميس.

ومن المقرر أن يستقبلهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في باحة السرايا عند الساعة العاشرة الا ربعاً صباحا، حيث تقام لهما مراسم الاستقبال الرسمية.

يلي ذلك عند الساعة العاشرة خلوة ثلاثية تستمر لمدة نصف ساعة يعقبها عند  العاشرة والنصف اجتماع موسع بحضور الوفود الرسمية المشاركة.

وعند الساعة الحادية عشرة والربع، يعقد رئيس الحكومة  والرئيس القبرصي  ورئيسة المفوضية الاوروبية لقاء اعلاميا (من دون اسئلة واجوبة)، ثم يغادر الضيفان الى عين التينة للاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية عشرة الا ربعا.

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