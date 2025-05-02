الرئيس بري استقبل السفير المصري وتسلم دعوة لزيارة مصر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى.

وسلم موسى الرئيس بري “دعوة خطية لزيارة جمهورية مصر العربية”. كما كان اللقاء مناسبة، تم في خلاله عرض للتطورات العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار الاممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار.

وبعد الزيارة تحدث السفير موسى: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وكانت فرصة أولا أن أسلمه دعوة رسمية لزيارة مصر في أقرب فرصة، ونحن نسعد به في مصر، دولته رحب بالدعوة ووعدني أنه في أقرب فرصة في الوقت المناسب سوف تتم الزيارة”.

أضاف موسى : “أيضا اللقاء كان فرصة للحديث حول بعض الأمور المتعلقة بلبنان في شقه الإقتصادي وشقه الامني، وكما تعلمون في شقه الإقتصادي هناك خطوات تم إتخاذها من جانب البرلمان ومن جانب الحكومة، وهي خطوات نرحب بها وفي إنتظار المزيد من الخطوات الاخرى”.

وتابع:” في الشق الامني، تحدثنا عن إستمرار الخروق الاسرائيلية في لبنان لا سيما الخرق الاخير الاكبر الذي حدث يوم الأحد الماضي في الضاحية وما تم من بعده من خروقات أيضا في الجنوب، أكدت له موقف مصر الداعم لتطبيق وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل ومن دون تمييز، وأنه كما طبق لبنان إلتزاماته على الجانب الآخر أيضا أن يطبق هذه الإلتزامات.

تحدثنا أيضا عن الآلية الفنية الآلية للمراقبة ودورها، وهو متفائل خيرا في القيادة الجديدة لهذه الآلية بأن تقوم بدورها في ضبط الامر وفي معالجة شواغل الجانب اللبناني وأيضا التعامل مع الخروق الاسرائيلية” .

وختم موسى :”أكدت له أن مصر مع جانب الأصدقاء نواصل إتصالاتنا مع كل الشركاء من أجل ضمان تطبيق هذا الإتفاق بكامله ومن دون تفرقة أو تمييز، ووعدته بأننا سوف نستمر في هذا المسار وصولا الى حل المسألة بشكل نهائي وصولا الى عودة الإستقرار الى لبنان وإنسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية كافة”.