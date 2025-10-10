الرئيس بري استقبل وزير المالية وتابع مع زواره الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سامر التوم مع وفد من بلدة القاع ضم رئيس المجلس البلدي بشير مطر وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة حيث تم بحث للأوضاع العامة وشؤونا إنمائية وخدماتية ومطلبية عائدة لبلدة القاع والجوار.

وأكد المجتمعون بعد اللقاء في دردشة مع الاعلاميين :” ان اللقاء كما دائما مع دولته كان جيدا ومثمرا ، بحثنا في جملة من المواضيع والملفات الانمائية والخدمية ولاسيما مسألة مياه نبع اللبوة – القاع وكيفية إيجاد الحلول للإستفادة من مياه النبع التي تضمن حقوق الجميع وتم التوافق على المباشرة بالإتصالات تمهيدا للبدء باتخاذ خطوات عملية في هذا الاطار.

واستقبل بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في المستجدات السياسية والأوضاع العامة لاسيما المالية منها.

ومن زوار بري : المفتي الشيخ أحمد طالب.