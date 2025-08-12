الرئيس بري: الاستقالة من الحكومة "غير واردة"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة “الجمهورية” أن الاستقالة من الحكومة “غير واردة”، مشددًا على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تفرض على جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة.

وبحسب الصحيفة، فإن بري يضع في مقدمة أولوياته الحؤول دون انزلاق الأزمة المستجدة إلى فتنة مذهبية “يتمناها العدو الإسرائيلي”، وهو ما يفسر حرصه على الدفع باتجاه ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هذا الهدف.

ويعكس موقف “الثنائي الشيعي” – حزب الله وحركة أمل – توجهًا بعدم التسرع في اتخاذ خطوات تصعيدية، رغم التلويح بها أحيانًا كما فعل النائب محمد رعد من باب الضغط والتحذير لتجنب الأسوأ. ووفق أوساط مقربة من هذا الفريق، فإن المعركة ستدار بـ”نَفَس طويل”، استنادًا إلى خبرات وتجارب سابقة في التعامل مع أزمات مماثلة.