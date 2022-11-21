الرئيس بري: الاستقلال بدأ قبل 79 عاما من الآن برئاسة وحكومة.. أين نحن اليوم؟

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة عيد الاستقلال: “كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلا يوميا لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار”.

أضاف: “الإستقلال بدأ قبل 79 عاما من الآن برئاسة وحكومة أين نحن اليوم ؟”.

على صعيد آخر إستقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف الذي سلم رئيس المجلس رسالة تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من رئيس مجلس النواب الروسي “الدوما” فياتشيسلاف فولودين.

وكانت الزيارة مناسبةً جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية لاسيما التعاون التشريعي بين برلماني البلدين.

وبعد الزيارة قال روداكوف: “اليوم زرنا دولة الرئيس نبيه بري وقدمنا له رسالة تهنئة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية من نظيره في جمهورية روسيا الاتحادية كما ناقشنا التطورات الاخيرة في الازمة الروسية الاوكرانية والوضع في لبنان بخاصة بالنسبة للانتخابات الرئاسية وسبل الخروج من الازمتين السياسية والاقتصادية”.

كما استقبل الرئيس بري نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشيان هونغ شان والوفد المرافق، في حضور السفير الصيني لدى لبنان تشيان مينجيان‎ حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري حيث جرى عرض لآخر المستجدات وشؤون إنمائية.

ولمناسبة عيد الإستقلال تلقى الرئيس نبيه بري برقيتي تهنئة من رئيس مجلس النواب الكندي أنطوني روتا ومن رئيسي مجلس الشيوخ الكندي جورج فوراي.