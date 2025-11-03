الرئيس بري بحث مع الحجار في التطورات الأمنية والتشريعية واستقبل وفداً فرنسياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، ولا سيما الأمنية منها، إضافة إلى عدد من الشؤون التشريعية.

كما استقبل الرئيس بري المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية ريمي ريو والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري. وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وبرامج عمل الوكالة في لبنان وسبل تعزيز التعاون، إلى جانب العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

ومن زوّار عين التينة أيضاً الوزير السابق جورج قرداحي.