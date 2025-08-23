السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات خلال استقباله ميقاتي والصمد

منذ 9 دقائق
رئيس المجلس النيابي نبيه بري

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإنمائية خلال إستقباله رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي إكتفى بعد اللقاء بالقول: “طالما هناك احتلال هناك مقاومة” .

كما التقى رئيس المجلس النيابي وفداً علمائياً، ضمّ المفتي العلامة السيد علي مكي وعضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة السيد كاظم إبراهيم ، القاضي الشيخ حسين قصاص ، العلامة الشيخ ابراهيم فواز ، والعلامة الشيخ موسى البغدادي.

