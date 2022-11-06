الرئيس بري: لهذا السبب تراجعت عن فكرة جلسة الحوار

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الصحفيين أنه حاول استمزاج اراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي، ولكن بعد ان أوضحت كتلتان اساسيتان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار تراجع عن الموضوع.

وأشار بري الى أن “القوات اللبنانية وضعت شرطًا تعجيزيا وهو دعوة 128 نائبا الى جلسة الحوار فيما تحفظ “التيار” عن الطرح”.

واعتبر أن “التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي وقد أعلنت انه سيكون هناك جلسة انتخابية كل أسبوع”.

ورداً على سؤال حول اسم مرشح كتلة التنمية والتحرير، قال: “أجدد التأكيد على المواصفات التي حددتها في خطاب ذكرى تغييب الأمام الصدر في صور من دون نقصان وهذه المواصفات هي، ان يكون الاسم صاحب حيثية اسلامية ومسيحية ووطنية وان يكون عامل جمع وليس تفرقة”.

عن موضوع مشاركته في منتدى الطائف، لفت الى أننا “لم نتغيب عن المنتدى وكان هناك ممثلا عني وعن كتلة التنمية والتحرير لكن عريف الحفل هو من غيّبنا”.