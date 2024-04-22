الرئيس بري يدعو إلى جلسة التمديد للبلديات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزف عون بحضور رئيس الاركان اللواء حسان عودة حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الأمنية والميدانية منها .

واستقبل الرئيس بري أيضاً نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني المارشال هارف سميث والوفد المرافق بحضور سفير المملكة المتحدة في لبنان هميش كاول حيث تناول اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 25 نيسان الجاري لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الاعمال:

1- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.

2- اقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد ، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد.