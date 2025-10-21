الرئيس بري يرفع الجلسة.. تغييرات طفيفة في لجان الإعلام وتكنولوجيا المعلومات

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التي انعقدت برئاسته صباح اليوم، والتي خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان، مع بقاء هيئة مكتب المجلس كما هي.

وسجلت الجلسة تعديلات طفيفة على لجنتي الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حيث حل النائب ملحم الرياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الإعلام، وحل النائب أديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس بري في ختام الجلسة أن رؤساء ومقرري اللجان سيبقون في مواقعهم حسب ما تبلغ من اللجان النيابية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هيكلية اللجان على الرغم من التعديلات المحدودة.